В Ростове отправят в СИЗО мужчину, застрелившего бывшую супругу в барбершопе
В Ростове суд избрал меру пресечения мужчине, застрелившему экс-жену в барбершопе. Юрий Кузьменко отправится в СИЗО. Горожанина заключат под стражу, как только это станет возможным: пока он находится в больнице с пулевым ранением.
Трагедия случилась 21 июля на улице Подвойского, 58/85. Юрий зашел в барбершоп, где работала его бывшая супруга. Между экс-возлюбленными начался скандал. В какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрелил в бывшую жену. Затем пустил себе пулю в висок, но чудом выжил.
Женщину с ранением шеи и головы доставили в больницу. Медики боролись за ее жизнь несколько часов, но не смогли спасти.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый - Юрий Кузьменко.