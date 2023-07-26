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В Ростове отправят в СИЗО мужчину, застрелившего бывшую супругу в барбершопе

В Ростове отправят в СИЗО мужчину, застрелившего бывшую супругу в барбершопе
В Ростове суд избрал меру пресечения мужчине, застрелившему экс-жену в барбершопе. Юрий Кузьменко отправится в СИЗО. Горожанина заключат под стражу, как только это станет возможным: пока он находится в больнице с пулевым ранением.

Трагедия случилась 21 июля на улице Подвойского, 58/85. Юрий зашел в барбершоп, где работала его бывшая супруга. Между экс-возлюбленными начался скандал. В какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрелил в бывшую жену. Затем пустил себе пулю в висок, но чудом выжил.

Женщину с ранением шеи и головы доставили в больницу. Медики боролись за ее жизнь несколько часов, но не смогли спасти.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый - Юрий Кузьменко.
Фото: соцсети.
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