В Ростове отменили плановые отключения света в зимние праздники

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Плановых отключений света в Ростове-на-Дону во время длинных новогодних выходных не будет. По графику АО «Донэнерго» впервые в новом году горожане останутся без света только через две недели.Так,, запланированы отключения в домах №45-89 и 56-80 на Фурмановской, №64-96 на Евдокимова, №92-114 на Оренбургской, №45-67 и 54-76 на Краснокурсантской, а также №23-70 и 30-84 на Ялтинском, №41-63, 40-66 на Грузинском, №25-71 и 28-90 на Батумском, №31-75, 30-80 на Кошевого и №29-89 и 58-96 на Тбилисском.А в пятницу,, света не будет в домах №1-21, 2-28 на 3-1 Ноябрьской и №4 на Курской.