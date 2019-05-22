В Ростове открылась совместная выставка Лиды Железняк и скульптора Тамары Ананьевой



В Ростове начала работу совместная выставка художницы Лиды Железняк и скульптора Тамары Ананьевой.



Лида Железняк известна ростовчанам по картинам, которые она пишет на стенах домов. Скульптор Тамара Ананьева создавала украшения для поклонного креста в Иверском монастыре.



Девушки вместе снимают мастерскую и являются не только коллегами по цеху, но и подругами. На днях они открыли совместную выставку «Человек и лес». Работы представлены по адресу: проспект Кировский, 51.



Каждая выставленная работа вдохновлена природой - таинственным, тихим и непредсказуемым лесом.



- Сама тематика деревьев или лесных тем является для нас большим вдохновением, - отмечает Лида. - Мы обе очень любим лес. Этот воздух, птицы, деревья, мох — все это нам близко и интересно.



Работа над экспозицией проходила в течение двух месяцев. Каждая скульптура и картина создавалась специально для выставки. Гостям представлены девять скульптур, включая две, чей размер превышает человеческий рост, а также шесть полотен от полутора до двух метров и настенные маски.



- Галерея совсем небольшая, после монтажа выставки она сразу наполнилась ветками, мхом, чем-то возвышенным и тонким, - говорит скульптор Тамара Ананьева. - Закончив установку работ, мы поняли, что выставка получается масштабной.



По словам девушек, целью было показать их отношение к лесу и пробудить эмоции человека. Чтобы во время созерцания картины или скульптуры в нём пробуждались эмоции.



- У нас не было каких-то надежд по поводу выставки. Свою задачу мы сделали: выполнили работы, которые будут цеплять человека. Если случится волшебство, значит, наша цель достигнута. Главное было — держать планку. Хотелось показать высокий уровень и эстетику.



Тома и Лида признаются, что за пару дней до открытия очень волновались. Жутко боялись, что во время перевозки или монтажа работы могут пострадать. Но всё прошло более чем великолепно — зрители смогли полностью насладиться лесной атмосферой галереи. Выставка будет действовать до 8 июня. Если произведения девушек никто не приобретёт, они отправятся обратно в мастерскую.

