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В Ростове отключат воду 9 июня

В Ростове отключат воду 9 июня


В донской столице на целый день отключат воду. Отключение запланировано 9 июня на шести улицах города.

Как сообщает «Ростовводоканал», воды не будет с 9:00 до 21:00 на участках от микрорайона Болгарстрой до района Нефтекачки, от улицы Таганрогской, 130 до 1-го Машиностроительного переулка, от улицы Стрелковой до переулка Элеваторного, а также от улицы Малиновского до переулка Нефтяного.

Остановка подачи воды связана с переподключением водопроводной линии по улице Таганрогской к городским сетям.

Фото: Vodavsochi.ru

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