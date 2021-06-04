В Ростове отключат воду 9 июня

В донской столице на целый день отключат воду. Отключение запланировано 9 июня на шести улицах города.Как сообщает «Ростовводоканал», воды не будет с 9:00 до 21:00 на участках от микрорайона Болгарстрой до района Нефтекачки, от улицы Таганрогской, 130 до 1-го Машиностроительного переулка, от улицы Стрелковой до переулка Элеваторного, а также от улицы Малиновского до переулка Нефтяного.Остановка подачи воды связана с переподключением водопроводной линии по улице Таганрогской к городским сетям.