В Ростове отключат холодную воду в Левенцовке 21 марта

Фото: DonDay.

В Ростове-на-Дону 21 марта запланировано провести масштабное отключение водоснабжения в микрорайоне Левенцовском. В результате этой меры десятки домов будут временно отделены от коммуникаций, с 09:00 до 20:00.Отключение затронет жителей, проживающих в пределах переулка Оружейного, проспекта Маршала Жукова, улицы Еременко и улицы Волнистой. В компании "Ростовводоканал" сообщили, что причиной таких неудобств станет необходимость переподключения вновь проложенного водопровода по улице Еременко.Жителям Ростова, которые попадают под это отключение, рекомендуется запастись водой на целый день. Этот запас может пригодиться для мытья посуды, приготовления еды и других бытовых нужд.