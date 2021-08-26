В Ростове от COVID-19 скончалась руководитель организации семей с детьми-инвалидами

В Ростове скончалась руководитель общественной организации семей с детьми-инвалидами и детьми-сиротами «Ветер перемен» Светлана Гордеева. Женщина ушла из жизни 26 августа из-за коронавирусной инфекции. Ей было всего 47 лет.Светлана активно помогала семьям, в которых воспитывались дети с ограниченными возможностями, участвовала в различных форумах, круглых столах, сборах средств для лечения. Женщина отдавала всю себя своей работе. К сожалению, вирус COVID-19 оказался сильнее, и она не смогла с ним справиться.Точная дата и место прощания станут известны позже.