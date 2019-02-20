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В Ростове осудили трёх служащих Внутренних войск МВД

В Ростове осудили трёх служащих Внутренних войск МВД
Гарнизонный суд Ростова-на-Дону приговорил двух генералов Внутренних войск МВД и капитана запаса. Такую информацию сообщили в издании «Московский комсомолец».

В получении взятки обвиняются бывший замкомандующего Внутренними войсками МВД на Свереном Кавказе Леонид Кривонос, его экс-начальник Андрей Головацкий и капитан запаса Вадим Зуев. В ходе следствия было доказано, что они четыре раза получали по 250 тысяч рублей.

Суд приговорил подозреваемых к отбыванию в колонии строгого режима. Головацкий получил восемь с половиной лет заключения, Кривонос – девять с половиной, а Зуев – семь с половиной.

По версии следователей, мужчины брали крупные суммы у военнослужащих, которые хотели продлить контракт или же сменить место службы.

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