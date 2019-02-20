В Ростове осудили трёх служащих Внутренних войск МВД



Гарнизонный суд Ростова-на-Дону приговорил двух генералов Внутренних войск МВД и капитана запаса. Такую информацию сообщили в издании «Московский комсомолец».



В получении взятки обвиняются бывший замкомандующего Внутренними войсками МВД на Свереном Кавказе Леонид Кривонос, его экс-начальник Андрей Головацкий и капитан запаса Вадим Зуев. В ходе следствия было доказано, что они четыре раза получали по 250 тысяч рублей.



Суд приговорил подозреваемых к отбыванию в колонии строгого режима. Головацкий получил восемь с половиной лет заключения, Кривонос – девять с половиной, а Зуев – семь с половиной.



По версии следователей, мужчины брали крупные суммы у военнослужащих, которые хотели продлить контракт или же сменить место службы.