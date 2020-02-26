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В Ростове осудили сотрудника компании сотовой связи, продававшего детализацию звонков абонентов

В Ростове осудили сотрудника компании сотовой связи, продававшего детализацию звонков абонентов
В Ростове суд вынес приговор бывшему сотруднику компании сотовой связи, продававшему детализации телефонных звонков абонентов.

По данным следствия, мужчина устроился в компанию одного из региональных операторов связи в 2015 году. На новом месте он познакомился с людьми, которые рассказали ему о дополнительном незаконном способе заработка. Новичку надо было лишь выяснить, на кого зарегистрирован номер, скопировать список звонков этого абонента и передать его неизвестным людям через интернет.

Таким образом мужчина подрабатывал в течение двух лет. В 2017 году его уволили из компании по компрометирующим обстоятельствам.
- В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения» по 12 задокументированным фактам преступлений, - рассказали в Управлении ФСБ по Ростовской области. - В ходе следствия он полностью признал свою вину и дал показания на своих сообщников.

Во время вынесения приговора суд учёл раскаяние подсудимого и помощь следствию. В результате ростовчанину назначили наказание в виде года лишения свободы условно.

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