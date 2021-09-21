В Ростове осудили парня, разбившего остановку на автовокзале

В Ростове вынесли приговор парню, умышленно разбившему остановку. Инцидент произошел в июне 2021 года на Главном автовокзале города.22-летний парень родом из Азовского района. Вместе с другом он снимал видео на остановке, где в какой-то момент разбежался и прыгнул в стеклянную часть комплекса, в результате чего она разбилась. Скорее всего, они не думали, что содеянное может привести к последствиям. Но правоохранители задержали юношу и завели на него дело об административном нарушении. В свое оправдание парень сказал, что в тот день поссорился с девушкой, поэтому не смог сдержать эмоции.Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, за совершенное преступление суд назначил восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.