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В Ростове осудили парня, разбившего остановку на автовокзале

В Ростове осудили парня, разбившего остановку на автовокзале

В Ростове вынесли приговор парню, умышленно разбившему остановку. Инцидент произошел в июне 2021 года на Главном автовокзале города.

22-летний парень родом из Азовского района. Вместе с другом он снимал видео на остановке, где в какой-то момент разбежался и прыгнул в стеклянную часть комплекса, в результате чего она разбилась. Скорее всего, они не думали, что содеянное может привести к последствиям. Но правоохранители задержали юношу и завели на него дело об административном нарушении. В свое оправдание парень сказал, что в тот день поссорился с девушкой, поэтому не смог сдержать эмоции.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, за совершенное преступление суд назначил восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
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