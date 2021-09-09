В Ростове осудили мужчину, забившего до смерти ВИЧ-инфицированную мать-одиночку
Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор 40-летнему мужчине, расправившемуся со своей ВИЧ-инфицированной любовницей. 30-летняя мать-одиночка скончалась от многочисленных побоев после того, как рассказала любовнику о своей болезни.
Трагедия случилась 14 декабря 2020 года. Елена познакомилась с Александром, когда гуляла на улице с дочерью. Мужчине приглянулась эффектная брюнетка. Мужчина проживал у дяди, однако это не остановило его пригласить новую знакомую к себе домой. Пока пенсионер присматривал за девочкой на первом этаже, Елена с новым знакомым поднялись на второй. Там они приняли запрещенные вещества и занялись любовью.
В спальне между любовниками произошла ссора. От былой обходительности кавалера не осталось и следа. Он сильно избил Елену, после чего столкнул ее с лестницы. На первом этаже он продолжил наносить нещадные удары по лицу и телу ростовчанки. Шестилетняя дочка женщины молча наблюдала, как избивают ее мать.
От полученных травм Елена стала терять сознание, а ее тело скрутили судороги. Тогда Александр понял, что переборщил. Вместе с дядей они стали приводить женщину в чувства. Елене стало лучше, и компания улеглась спать. Однако утром мужчина увидел свою новую знакомую мертвой. На место вызвали полицию и медиков. Врачи констатировали смерть Елены, а экспертиза показала, что она умерла от полученных многочисленных травм. Кроме того, ростовчанка была ВИЧ-инфицированной и состояла на учете.
Александр был задержан в тот же день. На допросах он говорил, что не хотел убивать женщину, а про ее болезнь знал до вступления в половую связь.
Судья Ворошиловского районного суда Ростова признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человека. За расправу над любовницей Александр К. получил 13 лет заключения в колонии строгого режима. В пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.