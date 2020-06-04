В Ростове осудили мужчину, ранившего из оружия трёх человек

Советский районный суд Ростова вынес приговор 36-летнему мужчине, ранившему на улице трёх человек. Правосудие настигло подсудимого спустя 16 лет после совершённого им преступления.22 октября 2004 года 20-летний молодой человек на улице Еременко в ходе конфликта расстрелял трёх человек. Он был вооружён самодельными либо переделанными (следствием точно не установлено) пистолетами Стечкина-АПС и Макарова. Из одного он выстрелил трижды, из второго произвёл один выстрел.В результате были ранены три человека. Двоим из них причинён тяжкий вред здоровью, ещё одному – лёгкий.После случившегося подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом». Задержать его удалось только в декабре 2019 года.