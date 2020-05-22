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В Ростове осудили мужчину и женщину, убивших знакомую из-за денег

В Ростове осудили мужчину и женщину, убивших знакомую из-за денег
В Ростове суд вынес приговор в отношении Сергея Резникова и Евгении Голубевой, обвиняемых в убийстве местной жительницы.

Преступление подельники спланировали в марте 2019 года. Они пришли в гости к 55-летней знакомой и предложили выпить. Голубева передала Резникову заранее приготовленную верёвку. Когда хозяйка квартиры опьянела, мужчина накинул ей на шею тесьму и задушил.

Обыскав квартиру жертвы, злоумышленники нашли 43 тысяч рублей. Забрав деньги, они скрылись с места преступления. Подозреваемых задержали через несколько дней после случившегося.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой», «Убийство» и «Пособничество в убийстве». Суд вынес решение о наказании в соответствии с ролью каждого в организации преступления.
- Приговором суда Резникову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Голубевой назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

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