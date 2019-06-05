Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове осудили директора вуза, который бесплатно обучал платников

В Ростове осудили директора вуза, который бесплатно обучал платников
Фото: M.saratovnews.ru

Пролетарский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора Ростовского филиала Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. Руководитель вуза обвинялся в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с сентября 2007-го по август 2016 года директор академии бесплатно обучил 39 студентов, которые были приняты на коммерческой основе. Средства компенсировались за счёт прибыли образовательного учреждения, полученной от коммерческой деятельности. В результате вузу был причинён ущерб на сумму более 4,4 млн рублей.
- Приговором суда руководитель учебного заведения признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, - рассказали в Южном управлении Генпрокуратуры РФ.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.