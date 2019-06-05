В Ростове осудили директора вуза, который бесплатно обучал платников



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Пролетарский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора Ростовского филиала Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. Руководитель вуза обвинялся в превышении должностных полномочий.



По версии следствия, с сентября 2007-го по август 2016 года директор академии бесплатно обучил 39 студентов, которые были приняты на коммерческой основе. Средства компенсировались за счёт прибыли образовательного учреждения, полученной от коммерческой деятельности. В результате вузу был причинён ущерб на сумму более 4,4 млн рублей.

- Приговором суда руководитель учебного заведения признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, - рассказали в Южном управлении Генпрокуратуры РФ.