В Ростове осудили бывшего руководителя Управления благоустройства, получавшего взятки



В Кировском районном суде Ростова-на-Дону осудили бывшего начальника Управления благоустройства и лесного хозяйства. Александра Донского обвиняли в совершении преступления по статье «Мошенничество».



Установлено, что в 2015 году подсудимый потребовал у бизнесмена взятку в размере 558 тысяч рублей. За такое вознаграждение экс-чиновник обещал оказывать покровительство. При этом планировалось, что деньги предприниматель передаст Донскому через начальника технадзора Управления благоустройства Станислава Востокова. Во время получения крупной суммы Востокова задержали.



На Донского завели уголовное дело по статье «Взятка». Однако подозреваемый скрылся от следствия, уехав за границу. Через два года его вычислили и арестовали в Испании, после чего выдали России. На родине его обвинили в мошенничестве.



– Суд признал Донского виновным. Его приговорили к 4 годам и 2 месяцам в колонии-поселении, – рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Ростовской области.

