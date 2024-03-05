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В Ростове осудили бездомного, зарезавшего прохожего на Береговой

В Ростове осудили бездомного, зарезавшего прохожего на Береговой
В Ростове вынесли приговор бездомному, который зарезал прохожего. Рецидивиста из Новочеркасска обвиняли по двум статьям: «Убийство» и «Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства».

Жуткое ЧП, из-за которого 58-летний мужчина оказался на скамье подсудимых, случилось 18 сентября 2023 года. В тот день он выпивал спиртное. На улице Береговой горожанин завязал разговор с прохожим, который тоже был подшофе. Слово за слово, и между ними произошла ссора. Осужденный схватил нож и полоснул им по шее незнакомца.

Истекавший кровью мужчина кое-как добрался до ближайшего места, где могли вызвать «скорую» — до ресторана. Однако медики не успели спасти его.

В тот же день главного подозреваемого задержали. Выяснилось, что он жил в Новочеркасске и был ранее судим за убийство. В 2019 году он вышел из мест лишения свободы. Мужчина находился под административным надзором и не мог уезжать из Новочеркасска без разрешения полиции.

— Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии особого режима, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru.
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