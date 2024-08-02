В Ростове осудили адвоката, обманувшего жену клиента на 500 тысяч рублей

Фото: Ростов.РУ

В Ростове-на-Дону за мошенничество осудили 48-летнего адвоката. Ему назначили наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима.В 2021 году юрист защищал клиента, которого подозревали в уголовном преступлении. Во время следствия адвокат придумал способ подзаработать. Он рассказал жене клиента, что в материалах есть информация, за которую она тоже может отправиться за решетку. Защитник предложил решить проблему напрямую и попросил у женщины за свои «услуги» полмиллиона рублей. Она согласилась и отдала деньги.Спустя время юриста задержали. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Однако это не помогло избежать реального срока.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.