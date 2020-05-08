В Ростове организуют дополнительную выдачу пропусков
В ближайшие дни в Ростове организуют выдачу дополнительных пропусков для перемещения по городу. Их получат сотрудники организаций, работа которых будет возобновлена с 15 и 18 мая.
Об этом во время заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса 13 мая сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Выданные же ранее пропуска, действие которых ограничивалось 15 мая, продлеваются автоматически.
Добавим, что в прошлый раз в Ростове было организовано несколько мест по выдаче разрешений на перемещение по городу. У пунктов выдачи справок образовались огромные очереди. Ростовчане стояли в ожидании пропусков по несколько часов.
Ранее губернатор региона объявил о начале выхода области из режима ограничений с 15 мая. Так, с этой даты будет возобновлено в полном объёме оказание государственных услуг, заработают продовольственные ярмарки. С 18 мая начнут работу ряд организаций сферы услуг, приостановивших свою работу из-за пандемии.
Стоит отметить, что в Ростовской области не отменён режим самоизоляции. Покидать дом без специального разрешения можно только для похода в магазин, аптеку или на прогулку с животными. Кроме того, обязательным остаётся соблюдение масочного режима.
На заседании оперативного штаба 13 мая главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев сообщил, при каких условиях ограничения в регионе могут быть сняты полностью.