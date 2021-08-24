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В Ростове оказались самые дорогие мясо, молочные продукты, хлеб и капуста

В Ростове оказались самые дорогие мясо, молочные продукты, хлеб и капуста

В Ростове оказались самые дорогие мясо, молочные продукты, хлеб и капуста. Список актуальных цен предоставили специалисты Ростовстата 26 августа.

Так, говядина в Ростове стоит 404 рубля. В то же время в Шахтах за нее попросят всего 374 рубля. Аналогичная ситуация - с бараниной. Разница в цене составила целых 73 рубля. Так, в Ростове за нее попросят 474 рубля, а в Миллерово - всего 401 рубль.

С молочкой ситуация вновь оказалась нестандартной. С одной стороны сливочное масло в донской столице самое дешевое. Там оно стоит 542 рубля по сравнению с 570 рублями в Таганроге. Сметану тоже лучше покупать в Ростове: 233 рубля за килограмм против 245 рублей в Миллерово.

С другой стороны, творог, к примеру, обойдется ростовчанам в 352 рубля. В Таганроге за тот же продукт попросят всего 319 рублей. Сыры тоже лучше покупать в области. В Ростове они будут стоить в среднем 565 рублей. В то же время в Шахтах они обойдутся всего в 541 рубль.

Мука в донской столице самая дешевая: 38 рублей против 44 в Таганроге. Несмотря на это, хлеб в Ростове самый дорогой. Там изделия из чистой пшеницы стоят 54 рубля. В то же время в Миллерово их цена составляет всего 44 рубля. Хлеб из смесей в донской столице стоит 61 рубль, а в соседнем Таганроге - всего 50 рублей.

Овощи в Ростове одни из самых дешевых, кроме капусты. Там она стоит 43 рубля. При этом жителям Миллерово капуста обойдется всего в 37 рублей. Зато за яблоки в донской столице попросят всего 79 рублей. Для примера: в Волгодонске их стоимость составит 86 рублей. Аналогичная ситуация - с морковкой. В Ростове ее цена составила 39 рублей, а в Миллерово - все 49 рублей.

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