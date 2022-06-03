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В Ростове официально установили плату за посещение уличных туалетов

В Ростове официально установили плату за посещение уличных туалетов
В Ростове-на-Дону официально ввели плату за посещение уличных туалетов. Соответствующее постановление за подписью главы городской администрации Алексея Логвиненко опубликовано на сайте мэрии.

Один раз воспользоваться уборной стоит 20 рублей. Цена сформирована с учетом платных услуг, необходимых для их обслуживания. Это и вывоз нечистот, и уборка, и многое другое.

Напомним, десять модульных туалетов общей стоимостью 29 миллионов рублей установили в Ростове в прошлом году. Расплатиться в них можно только банковской картой. Работать они будут во все времена года, не менее восьми часов в день.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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