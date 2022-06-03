В Ростове официально установили плату за посещение уличных туалетов

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону официально ввели плату за посещение уличных туалетов. Соответствующее постановление за подписью главы городской администрации Алексея Логвиненко опубликовано на сайте мэрии.Один раз воспользоваться уборной стоит 20 рублей. Цена сформирована с учетом платных услуг, необходимых для их обслуживания. Это и вывоз нечистот, и уборка, и многое другое.Напомним, десять модульных туалетов общей стоимостью 29 миллионов рублей установили в Ростове в прошлом году. Расплатиться в них можно только банковской картой. Работать они будут во все времена года, не менее восьми часов в день.