В Ростове один погиб и 13 человек пострадали из-за сильного урагана

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону один человек погиб и 13 пострадали из-за сильного ливня. Об этом 26 июля сообщил глава города Александр Скрябин.На донской регион накануне обрушилась непогода: сильный ливень с дождем, грозой и сильным ветром. Десятки деревьев оказались повалены, улицы превратились в настоящее море. Машины не смогли выехать из затопленных территорий. Также движение приостановили поезда, возникли проблемы со светом.Непогода принесла не только разрушения. Всего пострадали 13 человек, 7 были госпитализированы, один погиб.В результате последствий ливня и шквалистого ветра произошло более 100 происшествий. Всю ночь 9 спасателей, 21 аварийная бригада от администраций районов города и сил ресурсоснабжающих организаций города ликвидировали последствия непогоды. Устранены 26 происшествий, на контроле остаются 73 происшествия.Водоснабжение восстановлено полностью. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются.