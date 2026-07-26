Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове один погиб и 13 человек пострадали из-за сильного урагана

В Ростове один погиб и 13 человек пострадали из-за сильного урагана
В Ростове-на-Дону один человек погиб и 13 пострадали из-за сильного ливня. Об этом 26 июля сообщил глава города Александр Скрябин.

На донской регион накануне обрушилась непогода: сильный ливень с дождем, грозой и сильным ветром. Десятки деревьев оказались повалены, улицы превратились в настоящее море. Машины не смогли выехать из затопленных территорий. Также движение приостановили поезда, возникли проблемы со светом.

Непогода принесла не только разрушения. Всего пострадали 13 человек, 7 были госпитализированы, один погиб.
В результате последствий ливня и шквалистого ветра произошло более 100 происшествий. Всю ночь 9 спасателей, 21 аварийная бригада от администраций районов города и сил ресурсоснабжающих организаций города ликвидировали последствия непогоды. Устранены 26 происшествий, на контроле остаются 73 происшествия.
Водоснабжение восстановлено полностью. Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика