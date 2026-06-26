В Ростове один человек пострадал во время непогоды

Фото: Александр Скрябин

В Ростове-на-Дону 26 июня один человек пострадал из-за сильной непогоды. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.Вечером на донскую столицу обрушились ливень, град и сильный ветер. Непогода привела к падению 37 деревьев и крупных веток, а также к одному подтоплению.В результате одного из происшествий пострадавшего госпитализировали.Сейчас последствия стихии устраняют шесть расчетов городской Поисково-спасательной службы, восемь аварийных бригад районных администраций и специалисты ресурсоснабжающих организаций.Штормовое предупреждение действует до 27 июня. Ростовчан просят быть внимательными и соблюдать меры безопасности.