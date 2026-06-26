Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове один человек пострадал во время непогоды

В Ростове один человек пострадал во время непогоды
В Ростове-на-Дону 26 июня один человек пострадал из-за сильной непогоды. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Вечером на донскую столицу обрушились ливень, град и сильный ветер. Непогода привела к падению 37 деревьев и крупных веток, а также к одному подтоплению.

В результате одного из происшествий пострадавшего госпитализировали.

Сейчас последствия стихии устраняют шесть расчетов городской Поисково-спасательной службы, восемь аварийных бригад районных администраций и специалисты ресурсоснабжающих организаций.

Штормовое предупреждение действует до 27 июня. Ростовчан просят быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
Фото: Александр Скрябин
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика