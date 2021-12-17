В Ростове обозначили места для запуска фейерверков
В восьми районах Ростова обустроили места для запуска пиротехники. Об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС.
В Ворошиловском районе запускать салют разрешено на бульваре Комарова, 28/5. В Железнодорожном районе спецплощадка расположена на Рабочей площади.
Место для запуска фейерверков оборудовали в Ленинском районе, на улице Шоссейной, 2-е. В Кировском районе взрывать пиротехнику можно на парковке в районе акватории гребного канала.
В Октябрьском районе оборудованное место находится на территории парка 70-летия Победы, в Первомайском районе – в сквере Мира, перед зданием администрации. В Советском районе спецплощадка расположена с северной стороны улицы Жданова, 2/7. В Пролетарском районе взрывать пиротехнику можно возле мемориала Воинам-освободителям на улице Закруткина.
Все восемь площадок будут работать с 23:30 31 декабря до часа ночи 1 января.
- Площадки обустроены таким образом, чтобы избежать травматизма и гибели людей, пожаров и нарушения общественного порядка, - пояснили в ведомстве.