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В Ростове объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

В Ростове объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
В Ростове спасатели и коммунальщики готовятся к очередному разгулу стихии.

Как сообщалось ранее, 5 и 6 мая в донской столице ожидаются сильные дожди с грозой и градом. В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу, порывы ветра будут достигать 20-23 м/с.
- Возможны подтопления низменных участков местности, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы ЛЭП и линий связи, - предупредили в Управлении по делам ГО и ЧС.

Ростовчанам напоминают, что во время грозы не следует прятаться под одиноко стоящим деревом, разговаривать на улице по телефону.

В Ростовской области в эти дни в большинстве районов - кратковременные дожди, гроза, вечером местами - сильный дождь. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - до +10…+15 градусов, по северу - до +6 градусов. Днём воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В случае обрыва проводов либо обрушения деревьев следует звонить по номеру: 112.

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