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В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра

В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра
Фото: ведомостинсо.рф

Штормовой дождь и ветер обрушатся на донской регион в последний день июля. О погодных изменениях рассказали в Росгидромете по Ростовской области.
- С 17 до 21 часа и до конца суток 31 июля, ночью и днём 1 августа местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений, - сообщили синоптики.

Так, в Ростове пройдут ливни с грозой и градом. Также метеорологи обещают шквалистый ветер со скоростью 25 м/с.

Как сообщалось ранее, выходные в донской столице будут пасмурными и с осадками. Температура днём достигнет значения +26, а ночью опустится до отметки + 16 градусов.

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