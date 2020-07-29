В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра
Фото: ведомостинсо.рф
Штормовой дождь и ветер обрушатся на донской регион в последний день июля. О погодных изменениях рассказали в Росгидромете по Ростовской области.
- С 17 до 21 часа и до конца суток 31 июля, ночью и днём 1 августа местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений, - сообщили синоптики.
Так, в Ростове пройдут ливни с грозой и градом. Также метеорологи обещают шквалистый ветер со скоростью 25 м/с.
Как сообщалось ранее, выходные в донской столице будут пасмурными и с осадками. Температура днём достигнет значения +26, а ночью опустится до отметки + 16 градусов.