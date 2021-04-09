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В Ростове новая рабочая неделя будет пасмурной и дождливой

В Ростове новая рабочая неделя будет пасмурной и дождливой

В Ростове новая рабочая неделя будет пасмурной и дождливой. Об этом рассказали в городском гидрометцентре.

Тучи затянут небо уже в понедельник, дожди ожидаются с 9:00 и продлятся до следующего дня. Температура при этом составит +11...+12 градусов днем и до +8 - ночью. Во вторник ростовчан снова ждут дожди, которые закончатся к обеду, но всего на пару часов, ведь после 17:00 осадки вновь обрушатся на город.

В среду, 14 апреля, ливни ожидаются лишь утром, а днем жителей города порадуют солнечные лучи. В четвертый рабочий день погода будет безветренной и ясной. Воздух прогреется до +17 градусов, но после 18:00 снова возможен дождь. Так же будет и в пятницу, только к осадкам добавится гроза.

На выходных ливни немного утихнут. Они возможны только утром в субботу, а воскресенье обещает быть теплым и солнечным.

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