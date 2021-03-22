В Ростове никто не выиграл тендер на концерт ко дню Победы

В Ростове-на-Дону никто не выиграл тендер на техническое оснащение сцены ко дню Победы. Аукцион «провалился» из-за отсутствия заявок на участие. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.Общая стоимость работ составила 2,9 миллиона рублей. На эту сумму подрядчик должен был оснастить сцену качественным светом и звуком, установить три больших экрана, шесть гримерных палаток и многое другое.По каким причинам ни один человек не захотел стать подрядчиком на выполнение данного вида работ неизвестно. Возможно, что в ближайшее время управление культуры города объявит о повторном аукционе.