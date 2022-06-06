В Ростове неизвестные «обнесли» две иномарки

Фото: соцсети.

В Ростове неизвестные «обнесли» две легковушки. Инцидент произошел в ночь на 7 июня в Западном микрорайоне города. Фото машин без фар в соцсетях опубликовали местные жители.Машины стояли в районе рынка «Ростовский Привоз». Утром владельцы собирались уезжать, но когда подошли к авто, обнаружили, что пропали фары. Речь идет о двух иномарках «Ауди». У одной из них разбили стекло с водительской стороны. Вероятно, воры украли вещи или магнитолу.Ростовчане с иронией отреагировали на произошедшее в комментариях.- Сейчас начнется, цены на запчасти из Европы поднялись в космос, как тут не воровать, - пишут жители.И действительно, одна фара на иномарку обходится от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.