Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове неизвестные «обнесли» две иномарки

В Ростове неизвестные «обнесли» две иномарки
В Ростове неизвестные «обнесли» две легковушки. Инцидент произошел в ночь на 7 июня в Западном микрорайоне города. Фото машин без фар в соцсетях опубликовали местные жители.

Машины стояли в районе рынка «Ростовский Привоз». Утром владельцы собирались уезжать, но когда подошли к авто, обнаружили, что пропали фары. Речь идет о двух иномарках «Ауди». У одной из них разбили стекло с водительской стороны. Вероятно, воры украли вещи или магнитолу.

Ростовчане с иронией отреагировали на произошедшее в комментариях.

- Сейчас начнется, цены на запчасти из Европы поднялись в космос, как тут не воровать, - пишут жители.

И действительно, одна фара на иномарку обходится от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.