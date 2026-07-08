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В Ростове не будет поставки 24 новых троллейбусов в 2026 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы департамента транспорта Евгений Романцов на пресс-конференции.Ранее в начале года обсуждалась возможность восстановления троллейбусной инфраструктуры в Ростове. Однако на тот момент в городе функционировало всего 7 троллейбусных маршрутов, а исправных машин было лишь 20, что значительно меньше, чем в других крупных городах.В феврале местные власти заявили о подаче заявки на участие в федеральном проекте, который предполагал закупку новых троллейбусов и восстановление троллейбусной сети.Но более чем через полгода стало известно, что заявку отклонили. Поэтому в 2026 году обновления троллейбусной сети в Ростове не запланировано. Планируется, что местные власти снова попытаются реализовать эти планы в 2027 году. Это связано с тем, что в проекте планирования развития общественного транспорта на 2026–2030 годы предусмотрено восстановление троллейбусной сети.