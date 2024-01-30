В Ростове нашли живым 7-летнего мальчика, пропавшего без вести
В Ростове-на-Дону завершили поиски ребенка, пропавшего без вести. Дмитрия Ш. нашли живым около полуночи 30 января.
Накануне вечером 7-летний Дима ушел из дома в неизвестном направлении на улице Октября. О том, куда направляется, мальчик родителям не сообщил. Тогда семья Димы забила тревогу и обратилась за помощью в полицию. Позже к поискам подключились волонтерские отряды.
Через несколько часов ребенка нашли живым. Где он находился все это время, выясняют в полиции.