В Ростове нашли живым 15-летнего подростка, пропавшего без вести
В Ростове нашли живым 15-летнего парня, пропавшего без вести. О местонахождении Святослава М. не было ничего известно несколько дней.
Как сообщал Rostov.ru, последний раз его видели 6 февраля на улице Портовой. Около полудня подросток ушел из дома и с тех пор так и не вернулся. Родные не смогли найти его самостоятельно. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Добровольцы и правоохранители несколько дней распространяли в соцсетях ориентировку на мальчика, прочесывали местность. Найти подростка удалось 10 февраля.