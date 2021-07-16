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В Ростове нашли живой 21-летнюю девушку

В Ростове нашли живой 21-летнюю девушку

В Ростове нашли живой 21-летнюю девушку. Об этом стало известно 20 июля.

Напомним, Татьяна Кечина вышла из дома 13 июля и не вернулась. Девушку искали шесть дней. По данным родственников, Татьяна собиралась в Пятигорск. Родные очень боялись, что в дороге могла приключиться беда, поэтому обратились в полицию и к волонтёрам.

Однако ровно через неделю стало известно, что с Татьяной всё в порядке. К счастью, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Местонахождение девушки и не уточняется.

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