В Ростове нашли живой 21-летнюю девушку. Об этом стало известно 20 июля.Напомним, Татьяна Кечина вышла из дома 13 июля и не вернулась. Девушку искали шесть дней. По данным родственников, Татьяна собиралась в Пятигорск. Родные очень боялись, что в дороге могла приключиться беда, поэтому обратились в полицию и к волонтёрам.Однако ровно через неделю стало известно, что с Татьяной всё в порядке. К счастью, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Местонахождение девушки и не уточняется.