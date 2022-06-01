В Ростове нашли 13-летнего подростка, пропавшего накануне
В Ростове-на-Дону нашли живым 13-летнего Тимофея Р., пропавшего накануне. Как ранее сообщалось, школьник перестал выходить на связь с родственниками 2 июня.
Родители забили тревогу, когда не дождались сына домой. Он всегда отвечал на звонки и сообщения родных, но в этот раз его телефон молчал. Мать с отцом не находили себе места, они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
На поиски Тимофея понадобилось почти два дня. Сейчас мальчик дома, с ним все в порядке. Где он находился все это время, неизвестно.