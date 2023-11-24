В Ростове накануне Дня матери поздравили многодетных мам

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Накануне Дня матери в Ростове чествовали многодетных мам. Администрация донской столицы вручила заслуженные награды хранительницам семейного очага. Для ростовчанок выступили с трогательной композицией и вручили цветы.- В женских руках - будущее и нашего города. С начала этого года в Ростове на свет появились 9,8 тысячи малышей. Это почти на 200 детей больше, чем в прошлом году, - подчеркнул глава администрации города Алексей Логвиненко.В настоящее время в донской столице зарегистрировали уже 8 тысяч многодетных семей. Каждый год их число становится все больше.Благодарность от главы администрации Ростова вручили пяти матерям: Елене Апостол, Марине Безугловой, Елизавете Моисеенко, Марии Палий и Марине Раковой. Кроме того, торжественно вручили благодарственные письма главы администрации. Награды получили Оксана Курилова, Ирина Малькевич, Анна Морозова, Наталья Слепченко и Наталья Фруидзе.В семьях награжденных насчитывается как минимум по четверо детей. В том числе награды за вклад в укрепление семейных традиций и достойное воспитание получили мамы и супруги защитников Отечества.- Дорогие мамы! Поздравляю вас с наступающим праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и добра, - отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.В рамках круглого стола женщины подняли важные темы, касающиеся детства, материнства и института семьи. Ростовчанки выдвинули свои идеи и предложения, направленные на социальную поддержку матерей.Инициативы приняли во внимание. Вскоре будут рассмотрены варианты для их реализации.Добавим, что в 2023 году различные выплаты в рамках соцподдержки и помощи получили более 10 тысяч семей с детьми.