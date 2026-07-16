В Ростове наградили почетных доноров и представили уникальную марку

Фото: Общественная палата Ростовской области.

В Общественном собрании Ростова 14 июля состоялась торжественная церемония вручения знаков «Почетный донор Ростовской области». В мероприятии приняли участие представители власти, медицины, общественных организаций, участники донорского движения и жители региона, которые своим личным вкладом помогают спасать жизни пациентов.Региональное звание «Почетный донор Ростовской области возникло еще год назад по решению губернатора. В 2025 году в первый год действия новой системы этот статус получили 1 175 жителей донского региона. Его присваивают тем, кто безвозмездно сдал кровь от 30 до 40 раз или плазму от 40 до 60 раз. Вместе с нагрудным знаком и удостоверением почетным донорам положена единовременная выплата в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.— Правительство Ростовской области уделяет большое внимание поддержке доноров крови и её компонентов. Мы благодарны каждому донору за их участие в спасении жизней пациентов в донских больницах. Донорская кровь нужна ежедневно в большинстве стационаров нашего региона при операциях, для лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями и ожогами, рожениц и новорожденных, — подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.Особый вклад в развитие региональных мер поддержки внесла Общественная палата Ростовской области. Около 10 лет она занимается популяризацией донорства.—Мы предлагаем Законодательному Собранию Ростовской области инициативы по поддержке организаций, которые занимаются развитием донорства. В этот раз мы присутствуем на мероприятии, где чествуем новых почетных доноров, — отметил заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, член Общественной палаты РФ Александр Нечушкин.В рамках собрания презентовали новую почтовую марку, прошла церемония ее специального гашения. Выпуск посвящен пятилетию совместного проекта Почты России и Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова «Бесценное письмо».Жители отдаленных территорий могут бесплатно отправить заявку через любое почтовое отделение. Этой возможностью с 2021 года воспользовались около 31 тысячи человек из 87 регионов РФ. Проведено 33 успешных трансплантаций костного мозга.В Ростовской области через почту в регистр вступили больше 900 жителей. Многие приняли решение семьей. Всего 40 супружеских пар на Дону совместно подали заявки, во всей стране более тысячи таких человек.Новая марка – третья по счету в истории отечественной почте, посвященная донорству. Ее федеральный тираж 189 тысяч экземпляров. В Ростовской области – 5 400. На марке изображен донор, который передает биоматериал пациенту. Номинал выпуска - 50 рублей.В церемонии гашения специальным штемпелем участвовали первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова, заместитель председателя Общественной палаты региона Александр Нечушкин, директор АНО «Южный центр развития донорства» Ирина Гапченко и директор УФПС Ростовской области Максим Ренжиглов.Памятную марку, конверт первого дня и оттиск специального художественного штемпеля можно получить в центральном почтовом отделении Ростова на проспекте Ворошиловском, 91.