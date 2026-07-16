В Ростове наградили почетных доноров и представили уникальную марку
В Общественном собрании Ростова 14 июля состоялась торжественная церемония вручения знаков «Почетный донор Ростовской области». В мероприятии приняли участие представители власти, медицины, общественных организаций, участники донорского движения и жители региона, которые своим личным вкладом помогают спасать жизни пациентов.
Региональное звание «Почетный донор Ростовской области возникло еще год назад по решению губернатора. В 2025 году в первый год действия новой системы этот статус получили 1 175 жителей донского региона. Его присваивают тем, кто безвозмездно сдал кровь от 30 до 40 раз или плазму от 40 до 60 раз. Вместе с нагрудным знаком и удостоверением почетным донорам положена единовременная выплата в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.
— Правительство Ростовской области уделяет большое внимание поддержке доноров крови и её компонентов. Мы благодарны каждому донору за их участие в спасении жизней пациентов в донских больницах. Донорская кровь нужна ежедневно в большинстве стационаров нашего региона при операциях, для лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями и ожогами, рожениц и новорожденных, — подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.
Особый вклад в развитие региональных мер поддержки внесла Общественная палата Ростовской области. Около 10 лет она занимается популяризацией донорства.
—Мы предлагаем Законодательному Собранию Ростовской области инициативы по поддержке организаций, которые занимаются развитием донорства. В этот раз мы присутствуем на мероприятии, где чествуем новых почетных доноров, — отметил заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, член Общественной палаты РФ Александр Нечушкин.
В рамках собрания презентовали новую почтовую марку, прошла церемония ее специального гашения. Выпуск посвящен пятилетию совместного проекта Почты России и Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова «Бесценное письмо».
Жители отдаленных территорий могут бесплатно отправить заявку через любое почтовое отделение. Этой возможностью с 2021 года воспользовались около 31 тысячи человек из 87 регионов РФ. Проведено 33 успешных трансплантаций костного мозга.
В Ростовской области через почту в регистр вступили больше 900 жителей. Многие приняли решение семьей. Всего 40 супружеских пар на Дону совместно подали заявки, во всей стране более тысячи таких человек.
Новая марка – третья по счету в истории отечественной почте, посвященная донорству. Ее федеральный тираж 189 тысяч экземпляров. В Ростовской области – 5 400. На марке изображен донор, который передает биоматериал пациенту. Номинал выпуска - 50 рублей.
В церемонии гашения специальным штемпелем участвовали первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова, заместитель председателя Общественной палаты региона Александр Нечушкин, директор АНО «Южный центр развития донорства» Ирина Гапченко и директор УФПС Ростовской области Максим Ренжиглов.
Памятную марку, конверт первого дня и оттиск специального художественного штемпеля можно получить в центральном почтовом отделении Ростова на проспекте Ворошиловском, 91.