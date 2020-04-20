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В Ростове начнут строить новую дорогу к ЖК «Суворовский»

В Ростове начнут строить новую дорогу к ЖК «Суворовский»
Новую дорогу к микрорайону «Суворовский» начнут строить в донской столице. Об этом сообщил 21 апреля директор департамента автомобильных дорог Алексей Войтенко.

Всего на проект выделят 2,6 миллиарда рублей. Работы по строительству новой дороги от улицы Орбитальной до ЖК «Суворовский» должны начаться в конце 2020 года. Закончить продление улицы планируется за три года.

Отмечается, что проект поможет разгрузить пробки, постоянно мешающим гражданам при поездке в микрорайон. Ростовчане постоянно жалуются на отсутствие альтернативной дороги. После работы, люди могут часами простоять в забитой маршрутке.

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