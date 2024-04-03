В Ростове началось строительство первой школы на территории старого аэропорта

ЮгСтройИнвест

К строительству образовательного учреждения в Ростове-на-Дону приступила ГК "ЮгСтройИнвест". По информации застройщика, в настоящее время на участке площадью 36 660 квадратных метров ведутся работы по бетонной подготовке и созданию фундаментных плит.Будущее здание, предназначенное для 1 100 учеников разных возрастных групп, будет состоять из нескольких блоков. В основном корпусе будут расположены просторные светлые классы, оборудованные современной техникой, учительские и административные помещения. Особенностью будет наличие бассейна с автоматической системой очистки воды, спортивных залов и актового зала на 432 места. Также в школе предусмотрены медицинский блок, столовая с современным оборудованием и библиотечно-информационный центр.По плану проекта на территории школы будет возведен стадион с беговыми дорожками и оборудованные тренажерами площадки. Особенное внимание будет уделено безопасности - территория будет охраняться круглосуточным видеонаблюдением.Новое образовательное учреждение появится в умном квартале "Полет", который активно развивается в рамках городского проекта "Новый Ростов" на базе старого аэропорта. Вместе со школой строится детский сад на 200 мест. Первые дома этого квартала уже сдаются в этом году. За строительство отвечает компания "ЮгСтройИнвест", показавшая себя лидером по объему сданного жилья в Ростове-на-Дону в 2023 году.