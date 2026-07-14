Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на здание гостиницы «Московская» натянули защитную сетку со стороны Шаумяна

В Ростове на здание гостиницы «Московская» натянули защитную сетку со стороны Шаумяна
В Ростове на здание гостиницы «Московская» натянули защитную сетку с заднего двора. Работы по установке сетки завершились 14 июля.

Сетка появилась на двух частях здания со стороны улицы Шаумяна. Вероятно, это сделано для безопасности, так как с объекта часто осыпаются штукатурка и строительные материалы на пешеходную зону. Под сеткой установили ограждения из сигнальной ленты.

С каждым годом памятник архитектуры разрушается все больше. Но пока информации о процессе восстановления нет. Владелец гостиницы пытается продать здание. Он запросил за него почти 300 миллионов рублей, а для восстановления объекта потребуется аналогичная сумма. Желающих купить гостиницу пока не нашлось, поэтому её то выставляют на продажу, то снимают с сайтов объявлений.

По данным Министерства культуры РФ, владелец должен отремонтировать здание до 2030 года. В противном случае его могут оштрафовать, а при определённых обстоятельствах возможно возбуждение уголовного дела.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика