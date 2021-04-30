В Ростове на Западном пропал 81-летний мужчина

В Ростове-на-Дону без вести пропал 81-летний мужчина. О местонахождении Владимира Ермашова нет информации несколько дней.Житель Западного микрорайона пропал 28 апреля. В силу почтенного возраста он мог потеряться и забыть дорогу домой. В связи с этим родные объявили его в розыск.Примечательно, что мужчина ушел из дома в классическом костюме, галстуке и туфлях, как будто собирался к кому-то в гости. На вид ему - около 80 лет, рост - 172 сантиметра, он худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.Если у вас есть информация о том, где может находиться мужчина, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.