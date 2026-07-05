В Ростове на Западном амброзия выросла почти с человека

Фото: Соцсети

В Ростове на Западном амброзия выросла до огромных размеров. Об этом жители сообщили в соцсетях 4 июля.По словам горожан, заросли появились рядом с многоэтажным домом на улице Ткачева, 11. На опубликованных снимках видно, что растительность по высоте почти достигает человеческого роста.Рядом находится пешеходная зона, по которой каждый день проходят десятки людей. Не исключено, что у некоторых жителей из-за сорняка может начаться аллергия.Горожане просят как можно скорее убрать заросший участок.