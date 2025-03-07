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В Ростове на выходных прогнозируется теплая и солнечная погода. Об этом сообщает ростовский Гидрометцентр.В субботу, 8 марта, ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Ночью температура воздуха может опуститься до -1 градуса, а днём столбик термометра поднимется до +13...+15 градусов.На следующий день ветер усилится до 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до -1...+1 градуса, а днём будет солнечно. Температура воздуха составит +11...+13 градусов.