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В Ростове на выходных ожидается теплая и ясная погода

В Ростове на выходных ожидается теплая и ясная погода
Теплая и солнечная погода ожидает ростовчан на этих выходных. Прогноз дали в Ростовском гидрометцентре.

Так, 6 июня в Ростове ожидается сухая погода. Осадков не предвидится. Дневная температура устоится на отметке +28 градусов. В течение дня будет безветренно - всего 2 метра в секунду будет дуть южный ветер.

В воскресенье, 7 июня, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +31 градус. Осадков и ветра не ожидается.

По данным синоптиков, настоящее лето придет на Дон только в середине июня, однако уже к концу месяца область снова зальет ливнями.

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