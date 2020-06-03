В Ростове на выходных ожидается теплая и ясная погода

Теплая и солнечная погода ожидает ростовчан на этих выходных. Прогноз дали в Ростовском гидрометцентре.Так, 6 июня в Ростове ожидается сухая погода. Осадков не предвидится. Дневная температура устоится на отметке +28 градусов. В течение дня будет безветренно - всего 2 метра в секунду будет дуть южный ветер.В воскресенье, 7 июня, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +31 градус. Осадков и ветра не ожидается.По данным синоптиков, настоящее лето придет на Дон только в середине июня, однако уже к концу месяца область снова зальет ливнями.