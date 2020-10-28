В Ростове на выходных ожидаются похолодание и ливни
В Ростове-на-Дону прогнозируют похолодание и дожди, которые будут все выходные. О погодных изменениях сообщили в донском гидрометцентре.
В субботу, 31 октября, температура воздуха днём поднимется всего до +16 градусов. При этом небо затянет тучами, и на протяжении всего дня прогнозируют ливни. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +10 градусов.
Третий месяц осени начнётся также с дождей. Синоптики обещают переменную облачность и +16 градусов. Осадки будут идти целые сутки и закончатся только в начале рабочей недели. Температура ночью 1 ноября достигнет +11 градусов.
Напомним, специалист Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко рассказала, что в первых числах ноября в донском регионе ожидаются осадки, а в северной части области даже выпадет первый снег. Там будет преимущественно минусовая температура.