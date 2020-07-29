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В Ростове на выходных ожидается пасмурная погода

В Ростове на выходных ожидается пасмурная погода
Фото: Zen.yandex.ru

В Ростове-на-Дону выходные будут пасмурными и с осадками. Об изменении погоды сообщили в гидрометцентре по Ростовской области.

Первые дни августа обещают быть прохладными. В субботу воздух днём прогреется до +25 градусов, а ночью температура опустится до +15. Весь день погода будет пасмурной, с 80% вероятности дождя.

В воскресенье, 2 августа, в Ростове воздух прогреется до +26 уже к полудню, а в тёмное время суток отметка на термометре опустится до +16 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность. В нескольких районах города пройдёт кратковременный дождь.

Напомним, до 2 августа в донской столице ожидается чрезвычайная пожароопасность четвёртого класса. Спасатели убедительно просят жителей области не жечь камыш, сухую растительность и не кидать на землю непотушенные окурки.

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