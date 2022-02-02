В Ростове на выходных ожидается дождь со снегом
Плюсовая температура и дождь со снегом ожидаются в Ростове-на-Дону на грядущих выходных. Прогноз погоды на ближайшие два дня составили синоптики Ростовского гидрометцентра.
В субботу, 5 февраля, столбики термометров покажут –1 градус. При этом ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ветер обещает быть не более 4 метров в секунду.
В воскресенье, 6 февраля, погода не изменится, но потеплеет до +1 градуса. Ветер стихнет до 1 метра в секунду.
Напомним, что МЧС предупредило жителей Ростова и области о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 4 февраля. Ожидаются гололед, туман и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.