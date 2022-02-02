В Ростове на выходных ожидается дождь со снегом

Фото: Алексей Бойко

Плюсовая температура и дождь со снегом ожидаются в Ростове-на-Дону на грядущих выходных. Прогноз погоды на ближайшие два дня составили синоптики Ростовского гидрометцентра.В субботу,, столбики термометров покажут –1 градус. При этом ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ветер обещает быть не более 4 метров в секунду.В воскресенье,, погода не изменится, но потеплеет до +1 градуса. Ветер стихнет до 1 метра в секунду., что МЧС предупредило жителей Ростова и области о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 4 февраля. Ожидаются гололед, туман и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.