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В Ростове на выходных ожидается дождь со снегом

В Ростове на выходных ожидается дождь со снегом
Плюсовая температура и дождь со снегом ожидаются в Ростове-на-Дону на грядущих выходных. Прогноз погоды на ближайшие два дня составили синоптики Ростовского гидрометцентра.

В субботу, 5 февраля, столбики термометров покажут –1 градус. При этом ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ветер обещает быть не более 4 метров в секунду.

В воскресенье, 6 февраля, погода не изменится, но потеплеет до +1 градуса. Ветер стихнет до 1 метра в секунду.

Напомним, что МЧС предупредило жителей Ростова и области о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 4 февраля. Ожидаются гололед, туман и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
Фото: Алексей Бойко
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