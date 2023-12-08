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В Ростове на выходных дороги и тротуары превратятся в ледовый каток

В Ростове на выходных дороги и тротуары превратятся в ледовый каток
Жителей Ростова предупредили о непогоде на выходных. По информации ГО и ЧС донской столицы, 9-11 декабря ожидается мокрый снег и дождь.

Из-за перепада температуры осадки на дорогах и тротуарах за ночь превратятся в настоящие ледовые катки. Все покроется тонкой коркой льда. При этом усилится ветер. Скорость его порывов достигнет 18 метров в секунду (или 65 километров в час).

Водителям рекомендуется отложить поездки на дальние расстояния. Если непогода застанет в пути, необходимо вести транспорт аккуратно и внимательно; не лихачить. Пешеходам стоит надеть ледоступы и переходить проезжую часть, только убедившись, что машина начинает сбавлять скорость перед переходом.
Фото: Денис Демков.
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