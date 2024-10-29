В Ростове на Вятской образовалась пробка из-за неработающих светофоров
В Ростове движение на улице Вятской парализовало из-за неработающих светофоров. Информацию об этом сообщили горожане в социальных сетях 29 октября.
Согласно информации, полученной с онлайн-карт, на улице Вятской образовалась пробка. Транспортные средства движутся с минимальной скоростью от улицы Щербакова до улицы 50-летия Ростсельмаша.
Жители города в социальных сетях предполагают, что причиной затора могут быть неисправные светофоры на пересечении улиц Вятской и 50-летия Ростсельмаша.
Однако на сайте «Донэнерго» нет данных о запланированном отключении электроэнергии в этом районе.