В Ростове на улице Сиверса из-за порыва затопило дорогу вместе с трамвайными путями



Фото: vk.com/rostovnadonu



В Ростове на улице Сиверса произошла коммунальная авария. Из-за порыва трубопровода затопило дорогу вместе с трамвайными путями. Инцидент случился 29 февраля в районе дома № 25.



Как сообщили в ростовском водоканале, на месте работает аварийная бригада с применением пяти единиц техники. Ликвидировать аварию обещают к вечеру.

- Работы планируется завершить к 19 часам, - сообщили в компании.



Водоснабжение в соседних домах не приостанавливалось, но на верхних этажах возможна подача воды с пониженным давлением.