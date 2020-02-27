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В Ростове на улице Сиверса из-за порыва затопило дорогу вместе с трамвайными путями

В Ростове на улице Сиверса из-за порыва затопило дорогу вместе с трамвайными путями
Фото: vk.com/rostovnadonu

В Ростове на улице Сиверса произошла коммунальная авария. Из-за порыва трубопровода затопило дорогу вместе с трамвайными путями. Инцидент случился 29 февраля в районе дома № 25.

Как сообщили в ростовском водоканале, на месте работает аварийная бригада с применением пяти единиц техники. Ликвидировать аварию обещают к вечеру.
- Работы планируется завершить к 19 часам, - сообщили в компании.

Водоснабжение в соседних домах не приостанавливалось, но на верхних этажах возможна подача воды с пониженным давлением.

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