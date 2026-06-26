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В Ростове на улице Мечникова рухнуло дерево

В Ростове на улице Мечникова рухнуло дерево
В Ростове-на-Дону на улице Мечникова упало дерево. Фотографиями с места происшествия поделился читатель DonDay.

По словам очевидца, дерево рухнуло на проезжую часть возле дома № 148.

- На место прибыли спасатели. Они распилили ствол и приступили к расчистке дороги. Из-за оставшихся на проезжей части веток движение на этом участке временно затруднено.

Напомним, вечером 26 июня на Ростов обрушились сильный ливень, град и порывистый ветер. Предварительно, именно непогода стала причиной падения дерева.

По данным городских служб, во время стихии в донской столице упали 37 деревьев и крупных веток, также было зафиксировано одно подтопление. Пострадал один человек.
Фото: Дондей
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