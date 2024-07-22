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В Ростове на улице Береговой появился «Ниагарский водопад»

В Ростове на улице Береговой появился «Ниагарский водопад»
В Ростове на улице Береговой появился «Ниагарский водопад». Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Ранним утром 22 июля на донскую столицу обрушилась непогода. Из-за сильного ливня и ветра в городе упало много деревьев, а также было затоплено несколько десятков улиц.

Однако больше всего местных жителей удивил ростовский «Ниагарский водопад», который образовался в ЖК «Державинский». Мощный поток воды обрушился на проезжую часть, затопив всю дорогу.

В Ростове такая погода продлится еще сутки. ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение до конца суток 23 июля.
Фото: телеграмм-канал Державинский NEWS
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