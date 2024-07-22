Фото: телеграмм-канал Державинский NEWS

В Ростове на улице Береговой появился «Ниагарский водопад». Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.Ранним утром 22 июля на донскую столицу обрушилась непогода. Из-за сильного ливня и ветра в городе упало много деревьев, а также было затоплено несколько десятков улиц.Однако больше всего местных жителей удивил ростовский «Ниагарский водопад», который образовался в ЖК «Державинский». Мощный поток воды обрушился на проезжую часть, затопив всю дорогу.В Ростове такая погода продлится еще сутки. ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение до конца суток 23 июля.