В Ростове на улице Артабекова на два месяца перекроют движение транспорта

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В Ростове-на-Дону на улице Артабекова на два месяца перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в администрации донской столицы.С 13 апреля на участке от дома №54 до строения №77 пройдет реконструкция водопровода. Ограничения для водителей на этом отрезке будут вводить поэтапно. Полностью завершить работы обещают к 15 июня. После их окончания дорогу снова откроют.Напомним, что в феврале ростовчане жаловались на порыв трубы, который случился на улице Артабекова.